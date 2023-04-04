Eskişehir’de Yeşiltepe mahallesi halkı, boş arazilere gelişigüzel bir şekilde moloz dökümü önüne geçemediklerini belirterek bu duruma isyan ediyorlar.

Boş araziye atılan molozlar mahallenin ortasını adeta çöplüğe çevirdi. Mahalle sakinleri, çirkin görüntü, kirlilik ve özellikle çocukları için bu durum karşısında endişeli olduklarını belirtiyorlar. Genellikle inşaat atıkları çevresinde oynayan çocukların, çevredeki evlere de zarar verdiği iddia edildi.

Konu hakkında konuşan mahalle sakini Naciye Tezel , “Mahallemize döktürülen moloz atıklarından dolayı rahatsızlık duyuyoruz. Çünkü buraya dökülen molozlar dolayı bizim sağlığımızın yanında çocuklarımızın da sağlığı için de bir tehdit. Hem de mahallemizin de kirliliğine neden oluyor. Çocuklar molozlarla oynarken camlarımız kırılıyor. Bunların hakkından gelemiyoruz biz” dedi.

Bölgede temizlik çalışmalarının yapılması gerektiğini belirten mahalleliler, ortaya çıkan çirkin görüntülerden kurtulmak istediklerini anlattılar.