Edinilen bilgiye göre, evlere yakın yerde bulunan otluk alanın yandığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen ekipler yangını büyümeden kontrol altına aldı. Tamamen söndürülen alanda soğutma çalışması yapıldı.

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