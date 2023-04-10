Bayburt’un köklü mahallelerinden Şingah Mahallesindeki eski kapı üzerine asılı olan aynayı gören vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar. Mahalle sakinlerinden Beyhan Köse, gençken kullandığı aynayı çöpe atmayıp, evlerinin yanında bulunan eski evin kapısına astı. Hatıraları olan aynasını atmaya kıyamayan Köse, komşularının aynaya bakıp saçını, kıyafetini düzeltmesi amacıyla aynayı eski tahta kapıya çiviyle çaktı. Her zaman geçtikleri kapının önünde aynayla karşılaşan mahalleli ise bir süre şaşkınlığını gizleyemedi. Zamanla aynalı kapıya alışan mahalle sakinleri, ayna önünde fotoğraf çekilip, saçlarını, kıyafetlerini düzeltip yollarına devam ediyorlar. Farklı mahallelerden Şingah Mahallesine gelen vatandaşlar ise mahallede yaşayan insanlara, neden sokakta ayna olduğunu sorarak meraklarını gideriyorlar. Özellikle gençlerin durup önünde fotoğraf çekildiği, saçlarını özenle düzelttiği ’mahallenin bir garip aynası’ adeta Kayalık Çıkmaz Sokağının simgesi haline geldi.

"Mahalle arasında park olur, bahçe olur, top oynayan çocuklar olur; aynayı ilk defa görüyoruz"

Mahallede yaşayan Özgür Demir isimli genç, kapı üzerindeki aynayı görünce şaşırdığını belirterek, "Evden tam çıkarken karşımda ayna vardı, aynayı gördüm biraz garip geldi. Ne alaka ayna burada diye söylendim. Diğer mahallelerde top oynayan çocuklar olur, parklar vardır, bahçeler vardır. Bizim mahallemizde ayna var. Açıkçası bu durumu çok garipsedim. Olsun, yine de işimizi görüyor, evden çıkarken kıyafetimize bakıyoruz, komşular saçlarını, kıyafetlerini düzeltiyor. İyi yani, güzel" dedi. Mahallenin çocukları ise ayna karşısında bol bol fotoğraf çekilerek, ayna pozu verdiler. Mahallenin çocuklarından Nurmina Köse ise, "Burası bizim mahallemiz, yan tarafta da Beyhan teyzenin evi var. Beyhan teyzenin genç kızken kullandığı aynasıymış, kıyıp atamamış ve buraya asmış. Biz de yoldan geçerken aynaya bakıyoruz saçlarımızı düzeltiyoruz, fotoğraf çekiliyoruz. Buradan geçenler nasıl gözüktüklerine bakıyorlar" diyerek konuştu.