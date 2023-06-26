Rize’de çok sayıda ilköğretim okulu ve lisenin bulunduğu bölgede sürücü kurslarının direksiyon eğitimi ve ehliyet sınavı yapmalarından dolayı oluşan tehlike nedeniyle mahalle sakinleri tepki gösterdi.

Rize merkeze bağlı Engindere ve Taşlıdere mahalleri arasında ehliyet sınavı ve sürücü kurslarının yaptığı direksiyon eğitimlerinde meydana gelen kazalara mahalle sakinleri tepki gösterdi. Sürücü kurslarının yapmış olduğu eğitim ve sınavların güzergâhının üzerinde anaokul, ilkokul, ortaokul ve liselerin bulunmasından ötürü mahallede bulunan vatandaşlar, mal ve can güvenliğinin sağlanması için sürücü kurslarının bulundukları bölgeden kaldırılarak başka bir bölgeye taşınması için yetkililere çağrıda bulundu.

“Biz sürücü eğitimlerinin mahallemizde verilmesini istemiyoruz”

Sürücü kurslarının bulundukları bölgeden gitmelerini istediklerini belirten Taşlıdere mahallesi muhtarı Selim Kara, “Sürücü kursları bölgemize geleli 5-6 yıl oldu. Bu süre zarfında büyük, küçük bazı kazalar oldu. Dünde mahallemizde bir çocuğa çarptı. Ondan önce bir arkadaşımızın aracına çarptılar. Bu gibi olaylar bölgemizde yaşandı. Sanayi kavşağından Gündoğdu kavşağına kadar menderes bulvarını kullanıyorlar. Sevgi caddesinden bu bölgeye kadar geliyorlar. Normal sürücü adaylarının yapması gerekenleri burada gerçekleştiriyorlar. Tabi ki de herkes ehliyet alarak sürücü olacak ama bu bölgede yerleşim var. Okullar, işyerleri ve karşılıklı yerleşim var. Bu alan bizim için sok sıkıntılı bir yer. Her geçen gün burada nüfusta artıyor. Yakında burada hastanemizde olacak. Biz bunların burada olmasını istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bugün malımıza da zarar veriyorlar yarın burada birinin canına da zarar verecekler”

Mahalle sakinlerinden Ali Yılmazoğlu ise sürücü kurslarının gerçekleştirdiği eğitimlerin can ve mal güvenliği açısından mahallelerinden kaldırılmaları gerektiğini söyleyerek, “Malum Taşlıdere, Engindere mahallesi ve Gündoğdu bölgesinin kanayan yarası sürücü kursları. Benim kızımda burada Anaokulunda okuyor. 10 metre yakınında sürücü kursları var. Ben bunu defalarca dile getirdim. Muhtarlarımız da defalarca dile getirdi. Bu sorun artık problemi geçti. Malımıza canımıza kast etmeye başladı. Bu konuda yetkililerden, şehrimizi yönetenlerden bu konuda hassasiyet bekliyoruz. Bu konunun da bir an önce çözülmesini istiyoruz. Sürücü adayı yaklaşık 2 gün önce arabama vurdular. Bugün malımıza da zarar veriyorlar yarın burada birinin canına da zarar verecekler. Buradan gitmelerini istiyoruz” diye konuştu.

Sürücü adayı ile ilgili yaşadığı durumu anlatan İshak Uzunsakal ise “Benim de çocuğum burada bulunan Şehit Ali İslamoğlu Anaokulunda okuyor. Çocuğumu her gün evimden okula yaya olarak getiriyorum. Ara sokakta çocuğumu okula bıraktım, yürüyordum arkamda araba sesi duydum. Ben de sesten ürktüm. Kendimi kenara attım baktım ki sürücü kursu aracı. Bir şey de diyemiyoruz sonuçta öğreniyorlar. Ben bundan korkuyorsam buradan geçen eşlerimiz, çocuklarımız ne yapabilir?” şeklinde konuştu.