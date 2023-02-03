Eskişehir’de yaşayan bir vatandaşın farklı şehirlerden topladığı 100’ü aşkın magnet koleksiyonu görenlerin dikkatini çekiyor. Şehir dışına çıkan yakınları ve komşuları ona magnet hediye ediyor.

Eskişehir’de yaşayan bir vatandaşın farklı şehirlerden topladığı 100’ü aşkın magnet koleksiyonu görenlerin dikkatini çekiyor. Şehir dışına çıkan yakınları ve komşuları ona magnet hediye ediyor.

Odunpazarı İlçesi Vişnelik Mahallesi’nde yaşayan 73 yaşındaki Fatma Ayşe Erten buzdolabındaki magnet koleksiyonuyla görenleri şaşırtıyor. Uzun yıllardan beri seyahat ettiği farklı şehirlerden buzdolabı magneti toplayan Erten, magnetleri çok sevdiği için, yakınları özel günlerde ona magnet hediye ediyor. Buzdolabında ve kombisinde bulunan 100’ü aşkın magnetini torununa miras olarak bırakmak istediğini söyleyen Erten’in her bir magneti farklı bölgelerden geliyor. Erten’in evine gelen komşularını ve misafirlerini şaşırtan magnet koleksiyonunu gören ona magnet hediye ediyor.

"Getirenler sağ olsun, onlar da hediyeleriyle birlikte kendi değerlerini katıyorlar"

İlk magnetini İzmir’in Karşıyaka ilçesine bağlı bir mahalle olan Mavişehir’den aldığını söyleyen Erten, kendisine magnet alındığı zaman çok mutlu olduğunu söyledi. Buzdolabında Almanya’dan gelen magnetleri de olduğunu belirten Erten, bunun artık bir aile geleneği olduğunun altını çizdi. Magnetlerin kendisi için büyük bir manevi değeri olduğunu belirten Erten, "Gittiğim yerlerden magnet alarak koleksiyona başladım. Seyahat ettiğim çoğu yerden magnet aldım. Ondan sonra başka yere gidenlerden magnet istedim, sağ olsunlar onlar da getirdiler. Torunum da gittiği yerlerden magnet almayı ihmal etmedi. Çevremdeki herkesten bir şeyler geliyor. İlk magnetimi Mavişehir’den aldım. Bana hala magnet almaya devam ediyorlar, hoşuma gidiyor. Beni kırmadıkları için mutlu oluyorum. Hepsi farklı farklı şehirlerden geldi. Almanya’dan gelen magnetim bile var, onları kardeşim getirdi. Bodrum’dan falan kendi aldıklarım da var. Torunumun bu magnetlere sahip çıkması vasiyetimdir. O da bu magnetlere bakar herhalde. Bir aile geleneği oldu artık. Magnet koleksiyonu komşularımın da hoşuna gidiyor, onlardan da getirenler oluyor. Bana ’magnet takma, buzdolabın soğutmaz, bozulur’ diyorlar ama hiçbir alakası yok. Kaç senedir var bizim böyle, seviyorum ben onları. Rahmetli eşim de alıyordu, bu magnetlerin benim için manevi değeri çok yüksek. Getirenler sağ olsun, onlar da hediyeleriyle birlikte kendi değerlerini katıyorlar" şeklinde konuştu.