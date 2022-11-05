Aydın’ın Germencik ilçesinde bulunan Magnesia Antik Kenti’nde kazılar sürerken, geçen sene 3’te 1’inin kazıldığı Zeus Tapınağı tamamıyla ortaya çıkartıldı.

Aydın’ın Germencik ilçesinde bulunan Magnesia Antik Kenti’nde kazılar sürerken, geçen sene 3’te 1’inin kazıldığı Zeus Tapınağı tamamıyla ortaya çıkartıldı.

Ortaklar Mahallesi’ndeki Magnesia Antik Kenti’nde Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Görkem Kökdemir başkanlığında kazı çalışmaları sürüyor. Aydın Valiliği tarafından il genelinde yürütülen 19 arkeolojik kazı çalışması ve yüzey araştırmalarına 2022 yılı için sağlanan 1 milyon 225 bin TL kaynağın 125 bin TL’lik kısmı Magnesia Antik Kenti’ne aktarılırken, kazı başkanı Kökdemir geçen yıl kazılarına başlanan Zeus Tapınağı’nın tamamen ortaya çıkarıldığını belirtti. Aydın Valisi ve beraberindeki protokol heyetine Magnesia Antik Kenti’ni gezdirerek hem antik kent hem de gerçekleştirilen kazı çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulunan Kökdemir, çalışmaların kendilerini çok heyecanlandırdığını kaydetti.

"Mimarlık tarihi açısından önemli bir tapınak"

Zeus Tapınağı’nın mimarlık tarihi açısından önemli bir tapınak olduğunu ifade eden kazı başkanı Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Görkem Kökdemir, "2021 yılında başladığımız agoradaki kazılarımıza bu sene de devam ettik. Geçen sene agoradaki Zeus Tapınağı’nı kazmaya başlamıştık ve bu tapınağın 3’te 1’lik bir alanını kazmıştık. Bu seneki çalışmalarımız yine geçen sene başladığımız Zeus Tapınağı ve çevresi ile ilişkili kazılar olarak sürüyor. Kazılar çerçevesinde geçen sene kazısına başladığımız Zeus Tapınağı’nı tamamıyla ortaya çıkarttık. Bu tapınak mimarlık tarihi açısından çok önemli bir tapınak. Tapınağın M.Ö. 3’üncü yüz yılda inşa edildiğini biliyoruz, Zeus’a adanmış bir tapınak ve 600 yıl boyunca kesintisiz olarak kullanılmış. Roma İmparatorluk döneminde de İmparatorluk Kült Tapınağı olarak kullanılmış. Diğer bir önemi ise yaptığımız kazılar sonucunda tapınağa ait 600 tane mimari eleman ortaya çıkarttık. Yapının bütün genel mimarisine baktığımızda da bu 600 mimari eleman yapının yaklaşık yüzde 75-80’ine karşılık buluyor. Bu da gelecek yıl yapacağımız belgeleme çalışmasından sonra tapınağın büyük bir bölümünü yüzde 75’i orjinali ile yüzde 25’i veya yüzde 10’u belki imitasyonu ile olduğu yerde sergileme şansı veriyor. Çok heyecanlıyız. Çalışmalarımız belgeleme çalışmaları ve mimari elemanların birbirleri ile denenmesi çalışmaları ile devam edecek. Hala tapınağın çerçevesindeki kazılarımız da devam ediyor. Önümüzdeki yıl bu çalışmaların ardından gerekli ödenekleri bulursak, projeyi destekleyecek gerekli bütçeyi bulursak restorasyon çalışmaları için adım atmış olacağız" dedi.

Aydın Valiliği ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile il genelinde yürütülen 19 arkeolojik kazı çalışması ve yüzey araştırmalarına 2022 yılı için sağlanan 1 milyon 225 bin TL kaynağın 125 bin TL’lik kısmı Magnesia Antik Kenti’ne aktarıldığını belirten Kökdemir, "Aydın Valiliğimiz ve İl Kültür Turizm Müdürlüğümüz arasında imzalanan protokol ile 1 milyon 225 bin TL’lik bir rakam Aydın bölgesindeki kazılara dağıtıldı. Magnesia kazıları da bu destekten 125 bin TL’lik bir bütçe aldı. Bu çalışmalara destek olduğu için Aydın Valiliğimize ve İl Kültür Turizm Müdürlüğümüze sonsuz teşekkür ediyoruz" diye konuştu.