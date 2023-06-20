Denizli’de geçen ay lise öğrencileri arasında oynanan futsal grup müsabakası sonrasında iki takım oyuncuları arasında yaşanan kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kavgayı ayırmaya çalışan kadın öğretmenin ezilme tehlikesi geçirdiği anlar yer aldı.

Denizli, Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirilen Futsal Yıldızlar Grup Müsabakalarına ev sahipliği yaptı. Yarı finallere katılacak takımın belli olacağı maç, Hasan Güngör Spor Salonunda Bahçeşehir Koleji ile Gülay Kaynak Meslek Lisesi arasında oynandı. Mücadele sonucu maçın galibi 7-2 skorla ev sahibi Bahçeşehir Koleji takımı oldu.

Maçın bitiş düdüğünün ardından konuk ekip ile ev sahibi takım oyuncuları arasında sözlü tartışma yaşandı. Taraftar ve velililerin gözü önünde başlayan tartışma, kısa sürede arbedeye dönüştü. Yumrukların havada uçuştuğu kavganın ardından saha ringe dönüştü. Araya giren kadın öğretmenler ve bazı öğrencilerin ezilme tehlikesi geçirdiği kavga, seyircilerin devreye girmesiyle sona erdi. Sahanın bir anda karıştığı kavganın cep telefonlarına yansıyan görüntülerinde, yaşanan arbede anları yer aldı.

“Ne olduğunu biz de anlayamadık”

Heyecanla izlediği maçın sonunda bir anda yumruklu kavganın başlamasıyla şok yaşadığını belirten Raşit Sezgin, “Zevkle maçımızı izliyorduk. Diğer takımın yenilmesinin ardından, bir tartışma çıktı. Sonra ise yumruklu bir kargaşa ortaya çıktı. Ne olduğunu biz de anlayamadık ve bir an şaşırdık. Kavga veliler ve etraftakilerin müdahalesi ile son buldu" dedi.