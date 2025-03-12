Malatya Girişimci İş Adamları Derneği (MAGİNDER), Ramazan ayı vesilesiyle İnönü Üniversitesi öğrencileri ve Turgut Özal Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören hasta yakınlarıyla iftar yemeğinde bir araya geldi. Etkinlik, Ramazan’ın manevi atmosferini paylaşmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla düzenlendi.

MAGİNDER’in iftar organizasyonu, öğrenci ve hasta yakınları arasında dayanışma ve kaynaşma ruhunu pekiştirdi. Etkinliğe katılanlar, Ramazan’ın paylaşma ve yardımlaşma ruhunu en güzel şekilde yaşadılar.

MAGİNDER Ar-Ge Başkanı Mesut Özdemir, etkinlikte yaptığı konuşmada, "MAGİNDER olarak, Ramazan’ın ruhunu birlikte yaşamak için buradayız. Öğrenci kardeşlerimiz ve hasta yakınlarımızla bir arada olmak bizim için çok kıymetli. Bu tür etkinlikler, toplumumuzun dayanışma ruhunu güçlendiriyor" dedi.

İftar programı öncesinde, katılımcılara kumanya paketleri dağıtıldı. Özdemir, yaptığı konuşmada "Öğrenci arkadaşlarımıza kumanyalarını ulaştırdık. Bu, Ramazan ayının paylaşma ve yardımlaşma ruhunu yansıtmak adına önemli bir adımdır" ifadelerini kullandı.

MAGİNDER’in yalnızca iş dünyasında değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerinde de aktif bir şekilde yer aldığını belirten Özdemir, "MAGİNDER ailesi olarak, şehrimizin gelişimi için çalışmaya ve insanımıza dokunmaya devam edeceğiz. Desteğe ve yardıma ihtiyacı olan herkes için elimizden geleni yapacağız, bu tür etkinlikler, birlik ve beraberliğimizi güçlendiriyor. İnsanlarımızın duasını almaya devam edeceğiz" diye konuştu.