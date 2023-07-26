Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Karademir, “ Bizim şuan şehrin ekonomisini ayağa kaldırmamız lazım, sanayicinin gelmesi lazım. Yatırım yapmamız lazım, arazi olmayınca adam geri dönüyor böyle bir sıkıntı yaşıyoruz” dedi

Katıldığı bir yerel TV’de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Karademir, “ Bizim şuan şehrin ekonomisini ayağa kaldırmamız lazım sanayicinin gelmesi lazım. Yatırım yapmamız lazım, arazi olmayınca adam geri dönüyor böyle bir sıkıntı yaşıyoruz.” dedi

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ın Malatya’ya mukayese ile daha dertli toplu göründüğünü belirten Karademir, “ Maraş’a gittiğimde biraz daha derli toplu gördüm. Yıkım biraz daha hızlı, gördüğümü söylüyorum. Organize için söyleyeyim, 2 ay önce yine bir programda söylemiştim yaklaşık dörde yakın organize sanayi bölgesi ilan edildi Cumhurbaşkanı kararnamesiyle. Üç veya dört mahalle düşünelim, arazisiyle birlikte kamulaştırılıp organizeye dahil edildi. Mesela organize sanayi bölgesine gelirsek en ciddi sorunlarımızdan biri bu. Depremden sonra daha da fazla hissettik. İşte yatırım yapmak istiyoruz sanayici arkadaşlarımızla ve dernekteki arkadaşlarımızla birlikte yer sorunu var. Kısıtlı bir şekilde yer tahsis edemiyorlar. 10 tane yer varsa artık ahbabına mı veriyor nasıl yapıyorlarsa, değerlendiriyorlarsa bu şekilde sorun yaşanıyor. Maraş bu durumu aşmış. Dört sanayi bölgesini bu deprem döneminde kamulaştır, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle birlikte hızlı bir şekilde hemen yatırım yapacak. Ama bizim de şuan şehrin ekonomisini ayağa kaldırmamız lazım sanayicinin gelmesi lazım. Zaten 6. bölge teşviklerimiz, her şeyimiz var ekstradan bir şeyler istememiz lazım. Yatırım yapmamız lazım, arazi olmayınca adam geri dönüyor, böyle bir sıkıntı yaşıyoruz. “ifadelerini kullandı

Bir takım belirsizliklerin kent ekonomisine zarar verdiğini aktaran Karademir, “Belirsizlikler de şehrin ekonomisini, ticaretini, sanayisini zorluyor ve bizde bu defa zorlanıyoruz. Malatya merkezde çarşının yeniden yapımı. Eğitim sektöründe sıkıntı var, sağlık sektöründe sıkıntı var, çarşı esnafı zor durumda. Gerçekten zor durumda çarşı eğer ayağa kalkmazsa ben burada da bunu söyleyeyim Malatya’da ticaret, ekonomi çok zora girer. Bir an önce çarşı projesi ne olacaksa olsun hızlı bir şekilde yapılması lazım. Ben genel olarak projeyi beğendim. Tabi illaki küçük detaylar değişebilir, razı olmayacak arkadaşlarda olabilir ama bu bir şekilde çözülür, bir an önce çarşı işinin yapılması gerekiyor. “ şeklinde konuştu

Deprem bölgesinde ekonominin yeniden canlanması için kredi kullanılabilirliğin kolaylaştırılması gerektiğini de vurgulayan Karademir, "Kredi kartlarımız sorun. Ticari kredilerimiz ayrı sorun. Sanayici, tüccar esnaf kredi kullanamıyor. Devletimiz seçimden sonra ciddi bir faiz artışına falan gitti. Bankalar şuan kredi vermek istemiyor, dövizde çok ciddi bir dalgalanma oldu bu ekonominin tüm Türkiye’de dalgalanmasına neden oldu. Ama deprem bölgesinde bence bunu ayrı tutması lazım. Özellikle dört şehir Adıyaman, Malatya, Maraş, Hatay’ı ayrı tutması lazım. Bir yıl iki yıl buraya çok ciddi şekilde krediler vermesi lazım" diye konuştu

Karademir konuşmasında depremlerde birlikte zor günler yaşayan Yeni Malatyaspor’ada sahip çıkılması gerektiğini söyledi.