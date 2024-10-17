Malatya’da dün yaşanan deprem sonrası, şehrin afetlere karşı yeterince hazırlıklı olmadığını vurgulayan Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGINDER) Başkanı Salih Karademir, 6 Şubat depreminin ardından dersler çıkarılması gerektiğini belirtti.

MAGİNDER Başkanı Salih Karademir, belediyelere çağrıda bulunarak bir sonraki deprem için acilen kısa, orta ve uzun vadeli eylem planları yapılması gerektiğini dile getirdi. Özellikle trafik kargaşası, acil toplanma alanlarının yetersizliği, su, ekmek, mazot, elektrik ve barınma gibi temel ihtiyaçların karşılanmasında eksiklikler yaşandığını ifade eden Karademir, “Bu hazırlıklar yapıldıysa kamuoyuyla paylaşılmalı” diyerek belediyelerin yatay mimariye yönelik acil imar alanları açması ve bu konuda vatandaşlara destek olması gerektiğini belirtti.

“Hasarlı binalar için hızlı müdahale gerekiyor”

Orta hasarlı binaların güçlendirme projelerinin titizlikle takip edilmesini ve ağır hasarlı binaların hızlı bir şekilde yıkılması gerektiğini belirten Karademir, şehir genelinde saha taramasının yapılmasını talep ederek 6 Şubat depremi sonrasında yaşanan sorunların tekrarlanmaması için gerekli önlemlerin hızla alınması gerektiğini vurguladı.

“Deprem yorumları sadece yetkili kurumlardan gelmeli”

Deprem uzmanlarına da seslenen Karademir, halkı paniğe sevk edecek açıklamalardan kaçınılması gerektiğini belirtti. “Depremle ilgili tek bilgi veren kurum Kandilli Rasathanesi’dir, farklı yorumlar halkı korkutuyor” dedi. Karademir, şehirdeki yatırımlar, umutlar ve çocuklar için manipülasyona yer verilmemesi gerektiğini vurgulayarak, “Bu şehirde korkuyla yaşamak istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Devletimize güvenimiz tam”

Karademir, devletin Malatya’da gerekli yatırımları yaptığını ve güvenli konutlar için destek verdiğini belirterek, belediyeler ve milletvekillerinden de şehri bir sonraki depreme hazırlıklı tutmak için çalışmaları hızlandırmalarını beklediklerini ifade etti. Depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Karademir, “Bir daha 6 Şubat sonrasında yaşadığımız sorunları yaşamak istemiyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.