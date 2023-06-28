Malatya Girişimci İş İnsanları Dernek Başkanı (MAGİMDER) Salih Karademir, deprem sonrası Malatya’da özellikle sanayinin gelişmesi adına yaşanan bazı sorunların çözüme kavuşturulması gerektiğini söyledi.

Malatya’nın Türkiye’nin önemli ticaret merkezlerinden biri olarak uzun yıllardır ekonomik kalkınmaya katkı sağladığını hatırlatan Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği Başkanı Salih Karademir, sanayi sektörünün şehrin büyümesinde ve istihdam oluşturmasında önemli role sahip olduğunu söyledi.

Ancak son zamanlarda bu alanda bazı zorluklarla karşılaşıldığını kaydeden Karademir, “Son dönemde, Türkiye’nin deprem riski taşıyan bölgelerinde yeni organize sanayi bölgeleri kurulması için çalışmalar hız kazanmıştır. Ancak, bu gelişmeler arasında Malatya’nın adının geçmemesi dikkat çekmektedir. Diğer bölgelerin sanayi altyapısının güçlendirilmesiyle rekabet avantajı elde ederken, Malatya’nın bu fırsatı kaçırdığı görülmektedir” dedi.

Malatya’da organize sanayi bölgesine yatırım yapmak isteyen sanayicilerin arazi temin etme konusunda sorunlarla karşılaştığını belirten Karademir, “Yeterli ve uygun fiyatlı arazi bulmak, sanayicilerin büyümelerini ve yeni istihdam oluşturmalarını engelleyen önemli bir faktördür. Bu sorunun çözüme kavuşturulması, şehrin sanayi potansiyelinin tam olarak kullanılmasını sağlayacaktır. Malatya’nın organize sanayi bölgesinin daha da gelişebilmesi için enerji, kredi ve eleman desteği gerekmektedir. Cazibe merkezi olma hedefine ulaşmak için bu tür teşviklere ihtiyaç vardır. Enerji altyapısının güçlendirilmesi, kredi imkanlarının artırılması ve kalifiye eleman yetiştirilmesi için destek programlarının hayata geçirilmesi, sanayicilerin rekabet gücünü artıracaktır” ifadelerine yer verdi.

Malatya’daki sanayi sektöründe işçi eleman sorununun da yaşandığını kaydeden Başkan Karademir, özellikle kalifiye personel eksikliği, şirketlerin büyümelerini ve rekabet güçlerini sınırladığını söyledi. Acil olarak teknik liseler ve üniversiteler aracılığıyla kalifiye eleman yetiştirilmesine yönelik programların hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Karademir, “Bu sayede sanayiciler, ihtiyaç duydukları nitelikli iş gücünü sağlayabilecek ve sektörlerini daha da ileri taşıyabileceklerdir” şeklinde konuştu.

Malatya esnafının karşılaştığı önemli sorunlardan birinin de lavabo eksikliği olduğunu belirten Karademir, şunları söyledi:

“Çarşı esnafı için belirli bölgelerde yapılmış olan konteynerlerin WC ve lavabo ihtiyacı acilen giderilmeli, çarşı esnafının yaşadığı bu sorunu çözülmelidir. Geliştirilecek bir altyapı ile esnaf, müşterilerini daha iyi ağırlayabilecek ve işlerini daha rahat bir şekilde sürdürebilecektir. Malatya’nın çarşı merkezinde, yapısal güçlendirme çalışmaları ve yıkım faaliyetleri devam etmektedir. Ancak bu süreç, esnaf ve çevre sakinleri için önemli bir sıkıntı kaynağı haline gelmiştir. Yıkım ve enkaz faaliyetlerinin acilen tamamlanması, çarşı merkezinin yeniden canlanmasını sağlayacak ve bölge ekonomisine olumlu etkilerde bulunacaktır. 9. aydan itibaren açılacak olan üniversiteler ve diğer okulların eğitime hazır hale getirilmesi önem taşımaktadır. Üniversite, şehrin ticaret ve ekonomisi için ciddi bir katkı sağlayacak ve gençlere yeni iş imkanları sunacaktır. Uzaktan eğitim yerine, öğrencilerin örgün eğitim ile fiziki olarak eğitim alabileceği imkanlar oluşturulmalıdır. Son olarak, Malatya halkının Kurban Bayramını en içten dileklerimizle kutlar, ilimizdeki ve diğer 11 ildeki depremzedelerimize geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Devletimiz, Malatya için elinden geleni fazlasıyla yapacak ve şehrin sorunlarının çözümü için çalışmalarını sürdürecektir. Malatya’nın ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla tüm tarafların iş birliği içinde hareket etmesi gerekmektedir.