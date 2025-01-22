Sağlık Bakanlığı’nın 8 Ocak 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımladığı “Sağlık Bakanlığı Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği”, özel ambulans sektöründe büyük bir krize yol açtı. Yeni yönetmelik Türkiye genelindeki ambulans hizmetlerinin yüzde 75’ini sistem dışına iterken, milyonlarca vatandaş için kritik sağlık hizmetlerini erişilmez hale getirdi. İSTANBUL (İGFA) - Ambulans Hizmetleri Derneği’nin yaptığı açıklamaya göre, vatandaşın kendi parasıyla dahi ambulans bulamayacağı iddia edildi.

Dernek Başkanı Süleyman Ören, Resmi Gazete'de de yayımlanan yeni düzenlemelerin özellikle taşrada vatandaşın en temel sağlık hakkına ulaşmasını imkânsız hale getirdiğine dikkati çekerek, "Ambulansların yüzde 75’i kapanma tehlikesiyle karşı karşıya. Bu, sadece araç sayısında değil, nitelikli sağlık personelinde de büyük bir kayıp demek. Yaklaşık 6 bin sağlık çalışanı işsiz kalacak ve hizmet kapasitesi ciddi şekilde düşecek." diye konuştu.

Yeni yönetmelik kapsamında, her ambulans servisine doktor bulundurma zorunluluğu getirilmesi ise işin başka bir boyutunu oluşturduğuna vurgu yapan Başkan Ören, bu kararın uygulanabilir olmadığını belirterek, "Türkiye’de ambulans servislerine 1000 doktor istihdam edilmesi gerekiyor. Ancak mevcut durumda Ankara 112’de yalnızca 6 doktor, İzmir’de ise 2 doktor ile yüzlerce ambulans hizmet veriyor. Böyle bir insan kaynağı olmadığı için bu karar, hizmet maliyetlerini artıracak ve hizmetin sürdürülebilirliğini olumsuz etkileyecek" dedi.

TAŞRADA BÜYÜK MAĞDURİYET KAPIDA

Yönetmelikle birlikte ambulans hizmetlerinin büyük kısmı taşra bölgelerinde devre dışı kalacağını iddia eden başkan Ören, "Bu da hasta nakilleri ve acil durumlarda vatandaşların kendi paralarıyla bile hizmet alacak ambulans bulamamasına neden olacak. Türkiye’de toplam yükün yüzde 25’ini kaldıran mevcut sistemin, yüzde 75 oranında hizmet kapasitesinin azalmasıyla başa çıkamayacak" dedi.

Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı önünde yaptıkları basın açıklamasıyla yönetmeliğe olan tepkisini dile getirdiklerini kaydeden Başkan Süleyman Ören, vatandaşların sağlık hakkının korunması adına hukuki süreç başlattıklarını açıkladı.