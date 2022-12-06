Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ve gazetecilerin ortaklaşa yürüttüğü KADES tatbikatı gerçeği aratmadı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ve gazetecilerin ortaklaşa yürüttüğü KADES tatbikatı gerçeği aratmadı.

Zonguldak’ta muhabir Öznur Güneş, Gazipaşa Caddesi’nde telefonuna yüklediği Kadın Destek Uygulaması (KADES)’e basarak destek istedi. Hemen olay yerine gelen polisler rol gereği mağdur olan Öznur Güneş’i bularak konuyu araştırmaya başladı. Çevredekiler de meraklı gözlerle tatbikatı yakından takip etti. Ekipler Güneş’i ifadesini almak için ekip arabasına bindirdi. Gazetecinin ekip arabasından inmesiyle olayın tatbikat olduğu ortaya çıktı.

Olayın ardından açıklama yapan İl Emniyet Müdür Yardımcısı Timur Uzun, “KADES uygulaması, İçişleri Bakanlığımızın 2018 yılında hayata geçirdiği bir sistemdir. Kısaca açıklaması Kadın Acil Destek ihbar hattı. 2018 yılından bugüne kadar yapılan çalışmalar da ülke genelinde 5 milyon civarına aşmıştı. İlimizde de bugüne kadar 15 bin 141 KADES sistemi telefonuna yüklenmiştir. 2022 yılına bu zamana kadar 997 ailemizle ilgili ihbar alınmış bu ihbarlardan 334 tanesi asıl ihbar olarak değerlendirildi. Ekiplerimiz bu konuda yardım isteyen kadınlara yardımcı olmuştur. Şuan burada da yapmış olduğumuz uygulama çalışmasıydı. Mağdur olan kadın vatandaşımız KADES uygulamasını tıklayarak en yakın ekibimiz yaklaşık 20 saniye içerisinde olay yerine intikal etmiş, vatandaşımıza yardımcı olmuştur” dedi.