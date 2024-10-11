İzmir’in Konak ilçesinde bir giyim mağazasını kurşunladıktan sonra, motosiklete binip kayıplara karışan şüpheliler, polis ekipleri tarafından takibe alındı. Şüphelilerden 1’i başka bir suçtan dolayı cezaevini boylarken, diğer şüpheli saklandığı otelde yakalandı.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 23 Ağustos günü Konak ilçesindeki bir giyim mağazasının kurşunlanmasıyla ilgili çalışma yürüttü. Güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu olayı gerçekleştirenlerin O.Ç. ve F.İ. oldukları belirlenirken şüphelileri yakalamak için takip yürütüldü. Yapılan çalışmaların ardından F.İ.’nin başka bir suçtan cezaevinde olduğu anlaşılırken, O.Ç. 9 Ekim günü saklandığı bir otelde yakalanarak gözaltına alındı.

O.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.