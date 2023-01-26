Adana’da bir saat mağazasını kurşunlama olayına karışan 3 şüpheli tutuklandı. Silahı kullandığı ileri sürülen şüphelinin ifadesinde "Alkollüydüm rastgele ateş açtım" dediği öğrenildi.

Adana’da bir saat mağazasını kurşunlama olayına karışan 3 şüpheli tutuklandı. Silahı kullandığı ileri sürülen şüphelinin ifadesinde "Alkollüydüm rastgele ateş açtım" dediği öğrenildi.

Olay, 15 Aralık’ta Seyhan ilçesi Ziyapaşa Bulvarı’nda meydana geldi. Yüzlerini cerrahi maskeyle gizleyen motosikletli 2 şüpheli, gece yarısı bulvardaki ünlü bir saat markasının mağazasına otomatik tabancayla ateş açtı. Kurşunlar mağazanın kepenk ve tentesine isabet etti. Silah seslerini duyan mahalle bekçileri olay yerine gitti. Şüpheliler ise saldırının ardından kaçarak izlerini kaybettirdi. Bekçilerin anonsuyla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Takviye ekiplerinin gelmesiyle yapılan incelemede mağazaya 28 merminin isabet ettiği, çevrede de çok sayıda boş kovan olduğu belirlendi. Silahlı saldırıyla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, tabancayı ateşleyenin Sercan Ç. (24), motosikleti kullananın ise Fırat S. (22) olduğunu tespit etti. Polis, 2 şüpheliyle birlikte saldırıyla bağlantısı bulunduğu öne sürülen Ferit D. (29), Cumali T. (29) ile Ferhat A.’yı (28) adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.Emniyete götürülen şüphelilerden Sercan Ç., ifadesinde, “Alkollüydüm, rastgele ateş açtım” dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Sercan Ç., Fırat S. ile Ferit D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.