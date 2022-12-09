Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Çatalca’da bir Sağlık Ocağı’nda görevli doktor muayeneye gelen 4 kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu

Çatalca’da bir Sağlık Ocağı’nda görevli doktor muayeneye gelen 4 kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, sahte marka ayakkabı satıcılarına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekiplerince, çarşı bölgesinde belirlenen bazı mağazalara operasyon düzenlendi. Operasyonda, dünyaca ünlü marka ayakkabıların sahtesini sattığı belirlenen mağaza sahiplerine cezai işlem uygulandı. Ekipler, çuvallara doldurdukları yüzlerce ayakkabıya da el koydu. Araçlara yüklenen ayakkabılar, emniyette götürüldü.

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