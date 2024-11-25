2023 ve 2024 yılında kadınlar en fazla gıda ve çağrı merkezi sektörlerinde iş başvurusunda bulundu. 2024 yılında ise en çok başvuru yapılan sektörlerde ilk üç sıra korunurken, başvuru sayılarında belirgin artışlar kaydedildi. Mağazacılık/perakendecilik sektörü 625 bin 711 başvuru ile yine ilk sırada yerini aldı.İSTANBUL (İGFA) - 2023 yılında kadınlar tarafından en çok iş başvurusu yapılan sektörler sırasıyla; 432 bin 35 başvuru ile mağazacılık/perakendecilik, 376 bin 774 başvuru ile gıda, 317 bin 999 başvuru ile çağrı merkezi, 306 bin 820 başvuru ile güvenlik ve 258 bin 673 başvuru ile hizmet oldu. Bu sektörleri, lojistik, sağlık, tekstil, restorancılık ve üretim sektörleri izledi.

Otomotiv sektörü ise 2024 yılında, dikkatleri üzerine çeken yeni bir tercih olarak ön plana çıktı. Kadınların tercih ettiği iş pozisyonlarında 2024’te zirvede ön muhasebe pozisyonu yer aldı. Anında işe yerleştirme oranlarında ise güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi ve depo elemanı pozisyonları üst sırada yer aldı.

MAĞAZACILIK SEKTÖRÜNE BAŞVURULAR YÜZDE 45 ARTTI

2024 yılında ise en çok başvuru yapılan sektörlerde ilk üç sıra korunurken, başvuru sayılarında belirgin artışlar kaydedildi. Mağazacılık/perakendecilik sektörü 625 bin 711 başvuru ile yine ilk sırada yerini aldı, gıda sektörüne ise başvuru 471 bin 629 kişiye çıktı. Bu sıralamayı, 392 bin 645 başvuru ile çağrı merkezi sektörü, 367 bin 623 başvuru ile hizmet ve 274 bin 947 başvuru ile güvenlik sektörleri izledi. Bu dönemde ayrıca otomotiv sektörü de listeye girerek, 192 bin 163 başvuru ile en çok başvuru yapılan 10. sektör oldu. Veriler, mağazacılık, gıda ve çağrı merkezi gibi sektörlerin her iki yılda da kadınlar tarafından en çok tercih edilen alanlar olduğunu ortaya koyuyor. Özellikle mağazacılık sektöründeki iş arayışı, 2023'teki başvuru sayısına göre yüzde 45 oranında artış gösterdi. Aynı zamanda, gıda sektörüne yapılan başvurular yaklaşık yüzde 25 oranında arttı.1 Ocak- 30 Eylül 2024 tarihleri arasında Eleman.net üzerinden yüzde 44,26 oranında kadınlar, yüzde 55,74 oranında da erkekler iş başvurusunda bulundu.

SATIŞ DANIŞMANLIĞI İKİNCİ SIRADA YER ALDI

Kadınların en çok başvuru yaptığı iş pozisyonlarına bakıldığında ise, 2023 yılında 354 bin 46 başvuru ile “eleman” pozisyonu ilk sırada yer aldı. Onu sırasıyla, 326 bin 758 başvuru ile satış danışmanı, 287 bin 286 başvuru ile güvenlik görevlisi, 279 bin 853 başvuru ile muhasebe elemanı, 263 bin 331 başvuru ile satış temsilcisi, 258 bin 442 başvuru ile müşteri temsilcisi, 244 bin 167 başvuru ile sekreter, 231 bin 391 başvuru ile temizlik görevlisi, 183 bin 779 başvuru ile kasiyer ve 143 bin 119 başvuru ile depo elemanı izledi.

PAKETLEME ELEMANLIĞI YENİ TRENDLER ARASINA GİRDİ

2024 yılında kadınların en çok başvuru yaptığı pozisyonlarda bazı değişiklikler gözlemlendi. Bu yıl, 355 bin 663 başvuru ile ön muhasebe elemanı en çok başvuru yapılan pozisyon oldu, mağaza satış danışmanlığı ise 300 bin 197 başvuru ile ikinci sırada yer aldı. Bu iki mesleğin ardından en çok başvurulan çalışma pozisyonları, 298 bin 978 kişi ile müşteri temsilcisi, 283 bin 94 kişi ile güvenlik görevlisi, 278 bin 758 kişi ile sekreter, 236 bin 609 kişi ile depo elemanı, 229 bin 882 kişi ile temizlik görevlisi, 122 bin 554 kişi ile kasiyer ve 122 bin 22 kişi ile paketleme elemanı oldu. 2024 yılında kasiyerlik ve güvenlik görevlisi pozisyonlarına başvuru azalırken, depo elemanı ve paketleme elemanı ise kadınların ilgi gösterdiği yeni iş pozisyonları olarak kaydedildi.

ANINDA İSTİHDAMDA GÜVENLİK ZİRVEDE

Eleman.net verileri ayrıca, 2023 yılında kadınların anında işe yerleştirildiği pozisyonların başında güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi, eleman, şoför ve görevli pozisyonlarının yer aldığını gösterdi. 2024’te de anında işe yerleşilen pozisyonlar güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi ve depo elemanı olarak sıralandı.