Sanatseverler, 15-31 Ağustos tarihleri arasında Alenen Sanat projesi kapsamında Akasya’da gerçekleşecek ‘Vitrinlerin Değişen Yüzü: Sanat’ sergisine davet edildi.

Sanatseverler, 15-31 Ağustos tarihleri arasında Alenen Sanat projesi kapsamında Akasya’da gerçekleşecek ‘Vitrinlerin Değişen Yüzü: Sanat’ sergisine davet edildi.

Sanata ve sanatçıya verdiği değeri hayata geçirdiği çeşitli projeler ve iş birlikleriyle ortaya koyan Akasya, çok sesli, katılımcı, disiplinler arası bir sanat ortamı oluşturmak amacıyla İyilik İçin Sanat Derneği ile başlattığı ‘Alenen Sanat’ projesi kapsamında sanatseverleri 15-31 Ağustos tarihleri arasında zemin katta gerçekleşecek ‘Vitrinlerin Değişen Yüzü: Sanat’ sergisinde ağırlayacak.

Yeni nesil sanatçıların keşfedilmesi ve tanıtılması amacını taşıyan ve resimden heykele, dijital sanatlardan enstalasyona çeşitli alanların bir arada değerlendirildiği multidisipliner sanat projesi Alenen Sanat kapsamında, Dr. Feride Çelik küratörlüğünde; Dilan Kapar, Hicran Aksöz, İpek Erfidan, Melek Kaya ve Şimal Bilgiç’in ürettiği eserler serginin son günü olan 31 Ağustos tarihinden sonra Akasya içerisindeki mağazaların vitrinlerinde yerini alacak. Bu sayede moda ve tasarım dünyasının sanatla olan birlikteliği mağazaların vitrinlerine de yansıyacak.