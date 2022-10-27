Zaman ilerledikçe dışarıda bekleyen kalabalık da yoğunlaştı. Mağazanın bulunduğu caddeyi işgal eden kalabalık, araç geçişlerini zora soktu.

Keşan’da yeni ev eşyaları ve giyim ürünleri satan mağaza, açılışına özel kampanya düzenledi. İndirimi duyanlar, sabahın erken saatlerinde mağazanın önünde toplandı. Belirlenen saatte müşteriler için açılan kapılara hücum yaşanınca, mazağa yetkilileri durumu kontrol altına almaya çalıştı. İçeri girişlerde kontrolü sağlamaya çalışan görevliler, vatandaşları küçük gruplar halinde aldı.

Edirne’nin Keşan ilçesinde ev eşyası ve giyim ürünleri satan mağaza, açılışa özel kampanya düzenleyince izdiham yaşandı. İçeri girmek isteyen kalabalık görevliler tarafından zor kontrol edildi.

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