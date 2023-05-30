Akdeniz Üniversitesi Mağara Araştırma Topluluğu üyeleri muhtemel afetlere etkin müdahale için Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan’ın girişimiyle AFAD’tan eğitim aldı. Topluluk son deprem felaketinde de arama kurtarma faaliyetlerine önemli katkı sağlamıştı.

Asrın Felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi etkileyen deprem sonrası bölgede arama kurtarma faaliyetlerine önemli katkı sağlayan Akdeniz Üniversitesi Mağara Araştırma Topluluğu, muhtemel afetlere daha etkin müdahale için Antalya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinden eğitim aldı. Kahramanmaraş merkezli depremden sonra yapılan ilk Antalya AFAD Gönüllüleri eğitimine Mağara Araştırmaları Topluluğu (AKÜMAK) üyeleri ve akademisyenler katıldı.

Sahada eğitim aldılar

Deneyimli AFAD personelleri tarafından verilen deprem, yangın ve dağ arama kurtarma (DAK) teorik eğitimlerin ardından sahaya çıkartılan AFAD gönüllüleri çeşitli senaryolarda kurtarma faaliyetleri üzerine pratik eğitim aldı. Antalya AFAD Müdürlüğü tarafından hazırlanan enkazda çalışma yapan gönüllüler, enkaz bölgesinde kullanılan dinleme cihazları ve kesici, delici aletlerin kullanımıyla ilgili bilgilendirildi. Dağ arama kurtarma üzerine de eğitim alan gönüllüler, ip üstünde iniş-çıkış gibi orta seviye kurtarma manevralarını da tamamladı.

5 günlük eğitimin ardından sınav

Gönüllüler, eğitimin son gününde Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün (AFAD) muhtemel bir afet durumunda anında müdahale etmek için kurduğu lojistik depoda, çadır kurma eğitimi aldı. Lojistik deponun kullanımı hakkında bilgilendirildikten sonra, yangın söndürme tüpleri ile yangına müdahale eğitimi alan gönüllüler, beş günün ardından girdikleri sınav sonucunda eğitimi başarıyla tamamladılar.

2 yaşındaki çocuğu kurtarmışlardı

Akdeniz Üniversitesi Mağara Araştırma Topluluğu üyeleri deprem felaketi sonrası Hatay’daki arama kurtarma faaliyetlerine katılmıştı. Ekip, depremden 44 saat sonra 2 yaşındaki Vafe Sabha ve annesi İmed Sabha’nın enkaz altından kurtarılmasında önemli katkı sağlamıştı. Topluluk, afet bölgesinden dönüşlerinde ise Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan’ı ziyaret ederek AFAD eğitimi almak istediklerini belirtmişlerdi. Öğrencilerin isteğine duyarsız kalmayan Rektör Özkan, talimat vererek AFAD ile iletişime geçilmesi ve eğitim almak isteyen öğrencilerin ve personelin AFAD tarafından eğitilmesini sağladı. Topluluk üyeleri ve akademisyenler eğitimin alınmasında emeği geçen Rektör Özkan’a ve eğitimin verilmesinde emeği geçen AFAD yetkililerine teşekkür ettiler.