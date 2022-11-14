Eskişehir Millet Bahçesi’nde bulunan ve vatandaşların vakit geçirmesi için parkta yer alan sandalyeler, bilinçsiz kişi veya kişiler tarafından harap edildi.

Eskişehir Millet Bahçesi’nde bulunan ve vatandaşların vakit geçirmesi için parkta yer alan sandalyeler, bilinçsiz kişi veya kişiler tarafından harap edildi.

Türk Dünyası Vakfı’nın kent halkının hoşça ve keyifle vakit geçirebilmesi adına hizmete sunduğu Millet Bahçesi şehir magandalarının yeni hedefi oldu. Millet Bahçesi’nde yer alan ve vatandaşların sıklıkla kullandığı sandalyeler, sorumsuz vatandaşlar tarafından kırılarak kullanılamaz hale getirildi. Parkı yürüyüş ve vakit geçirmek için kullanan vatandaşlar, bu durumun Eskişehir halkına yakışmadığını belirterek yetkililerin bu davranışı yapanlara gerekli cezaları vermesi gerektiğini söylediler.