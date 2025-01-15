Adana’nın Kozan ilçesinde düğünde maganda kurşunuyla başından vurulan 9 yaşındaki Kemal Azgın hayatını kaybetti.

Olay, 13 Ocak’ta Turgutlu Mahallesi’nde bir evin önünde düzenlenen düğünde meydana geldi. Düğünde havaya ateş açılması sonucu 9 yaşındaki Kemal Azgın ağır yaralanarak Adana Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı. 2 gündür hastanede yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bugün sabah saatlerinde olayla ilgili adliyeye sevk edilen 10 şüphelinin ise ifadesi sürüyor.