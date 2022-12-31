Tokat’ta, maganda kurşunun can aldığı anlar sahnelenerek yaşanan üzücü olaya dikkat çekildi.

Tokat’ta, maganda kurşunun can aldığı anlar sahnelenerek yaşanan üzücü olaya dikkat çekildi.

Tokat’ın Erbaa ilçesinde 31 Aralık 2020 günü evine giderken başına yorgun mermi isabet eden Hanife Büşra Konyar (17), 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Genç yaşta toprağa verilen lise öğrencisi unutulmadı. Erbaa Belediyesi ve Kaymakamlığın desteğiyle Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencileri tiyatro oyunu hazırladı. Hanife Büşra’nın ablası Esma Sezin Konyar’ın yazdığı pandomim türündeki tiyatro oyununu sahnelendi. Maganda kurşunun can aldığı anların sahnelendiği gösteride duygusal anlar yaşandı. Esma Sezin Konyar, programı kız kardeşimin anısına düzenlediklerini ifade ederek, “Hocalarım ve arkadaşlarım beni hiçbir zaman yalnız bırakmadılar ve kırmadılar. 1,5 ay içinde bu programı hazırladık. 2020’de yılbaşı günü kardeşim kırtasiyeden kitap almak için çarşıya çıkıyor kırtasiye dönüşü bir şehir magandası havaya 10 el ateş ediyor ve kardeşimin kafasına yorgun mermi isabet ediyor. Kardeşim 6 gün yoğun bakımda tedavi görüyor ve 6 gün sonunda 6 Ocak’ta vefat ediyor. Bir şey düzenleyememiştim ama 2 yıl sonra bugün onun adına hem farkındalık oluşturmak için hem de anısını yaşatmak için böyle bir program düzenledim” dedi

Hanife Büşra Konyar’ı unutturmayacaklarını ifade eden Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl ise benzer olayların yaşanmaması arzu ettiklerini söyledi. Başkan Karagöl, Hanife Büşra Konyar gibi gencecik insanların hayattan koparılmaması için tüm herkesin duyarlı olmasını istedi.