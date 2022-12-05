Çorum’da ailesi ile birlikte gittiği düğünde yorgun mermi isabet eden 6 yaşındaki Berke, 198 gündür süren yaşam savaşına yenik düşerek hayatını kaybetti.

Çorum’da ailesi ile birlikte gittiği düğünde yorgun mermi isabet eden 6 yaşındaki Berke, 198 gündür süren yaşam savaşına yenik düşerek hayatını kaybetti.

Olay, 21 Mayıs’ta Çorum’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesi ile birlikte bir yakınlarının düğününe giden 6 yaşındaki Berke Düzgün, arkadaşları ile oynarken başın yorgun mermi isabet etti. Bir anda kanlar içinde yere düşen Berke, ailesi tarafından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Tedavi altına alınan Berke’nin başındaki mermi ameliyatla çıkartıldı. Bilinci kapalı bir şekilde tedavisine devam edilen Berke, 198 günlük yaşam mücadelesini kaybederek sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

5 bin 482 boş kovan incelenerek zanlı yakalandı

Olayla ilgili Çorum Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede, düğün alanındaki 5 bin 482 deforme mermi kovanı tespit edildi. Samsun Kriminal Polis Laboratuvarı Bölge Müdürlüğü’nde yapılan inceleme neticesinde hazırlanan raporla şüpheliler arasındaki A.A.’ya ait tabancanın çocuğun başından çıkarılan mermi çekirdeği ile eşleştiği belirlendi. Gözaltına alınan A.A., çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

“İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı”

Berke’nin ölümü yakınlarını ise yasa boğdu. Sabah saatlerinde hayatını kaybeden Berke’nin cenazesi yapılan işlemlerinin ardından ailesine teslim edilecek. Kıymet ve Celal Düzgün Çiftçi’nin 3 çocuğundan olan Berke, son yolculuğuna uğurlanacak. Berke’nin yakını Mustafa Şen, magandalar yönelik cezaların ağırlaştırılmasını istediklerini belirterek, "Berke ve ailesi düğüne gitmişlerdi. Orada çocuğa yorgun mermi isabet etmiş. Cezalar caydırıcı olsun. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Denetimler sıklaştırılsın. Böyle olaylar bir daha olmasın. Çocuğun hayatını çaldılar. Geleceğini çaldılar" dedi.

Düğüne katılanların listesi ve kamera kayıtlarından yola çıkan polis 27’si şüpheli, toplam 287 kişinin ifadesine başvurmuştu.