Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği (MAG/AMEDER), 3. etap eğitimleri için başvuruda bulunan gönüllülerin eğitimlerini, enkaz eğitimi ile tamamladı.

Bodrum’da geçtiğimiz sene kurulan ve Bodrum Belediyesi ile yaptığı protokol ile mahallelerde hızla örgütlenmelerine başlayan MAG/AMEDER, gerçekleşen tanıtım toplantısında eğitim için başvuru yapan 279 gönüllüden 92’sini geçtiğimiz gün yapılan enkaz eğitimi ile mezun etti. Bodrum’un 26 mahallesinde sayıları hızla artan gönüllülerin organize olmalarına ve afetler karşısında bilgi ve deneyimleri ile profesyonel ekipler gelene kadar gerekli olacak ilk müdahaleyi yapma yeterliliğine sahip gönüllüler yetiştirmeye yönelik çalışmalar yapan Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği, mahalle örgütlenmelerine yeni gönüllüler kazandırdı.

36 saatlik temel eğitimlerde gönüllülere çevrimiçi ve yüz yüze olarak Temel Bina Yapısı, Yıkım Tipleri ve Boşluklar, Arama Kurtarma ile İlgili Genel Bilgiler, İlk Yardım, Temel Yaşam Desteği, Solunum Yolu Tıkanmalarında İlk Yardım, Kurtarmada Temel Düğümler, Sedye Bağlama, Yangında Güvenlik / Karanlıkta ve Duman İçinde Hareket Etme Yöntemleri, Dumanlı Ortamda Hareket, Afet Psikolojisi ve Toplum Üzerindeki Etkileri, Küçük Gruplarda İlişkiler ve Liderlik, Afet Haberleşmesi ve Telekomünikasyon Sistemleri, Afet Öncesi ve Sonrası Yangın Tehlikeleri, Enkaz, Jeneratör Kullanımı, Bağlantıları, Aydınlatma, Kırıcı ve Demir Kesme Makası Kullanımı, Kaldırmada ve Kurtarmada Levye, Krikolar gibi konularda eğitimler verildi.

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, afetlerde yerel kapasitenin önemine dikkat çekerek gönüllüler ile yerel yönetiminin koordinasyonu ve birlikte çalışabilme alışkanlığının öneminin yapılan eğitimlerde ve yaşanan afet durumlarında bir kez daha ortaya çıktığını belirtti. Verilen eğitimlerle ilgili açıklama yapan MAG/AMEDER Eğitim ve Planlama Sorumlusu Selma Özdemir, 4. etap eğitim çalışmaları için başvuruların yoğun bir şekilde devam ettiğini ve yeni etap için eğitim planlamalarına başladıklarını ifade ederek şunları söyledi: “Kurulduğumuzdan itibaren iki yüz civarında eğitimlerini tamamlamış Mahalle Afet Gönüllüsü (MAG) ile Bodrum’un en organize ve gönüllü sayısı yüksek sivil toplum kuruluşu olarak Bodrum’da bir gönüllü organizasyonu hayata geçirdik. Deprem sonrası gelen yoğun talep üzerine 36 saatlik MAG ve 220 saatlik Acil Müdahale Ekibi (AME) gönüllüsü olmak için eğitim planlarımızı deprem bölgesinden döner dönmez programlayarak hızla harekete geçtik. 4. etap için gelen talepler ve 3. gruptan telafi eğitimi olan gönüllülerimiz için çalışmalara başladık. Yaz sezonuna girmeden son eğitim planlamamızı gerçekleştirerek AME eğitimlerimize ağırlık verip çıkabilecek yangınlar için teyakkuzda kalacağız. 5. etap MAG eğitimlerine sonbahar ayında tekrar başlayacağız.”