Muğla’nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınlarının söndürülmesi için bölgeye harekete eden Datça MAG AME ekipleri, söndürme çalışmalarına destek sağladı.

Datça MAG AME ekipleri de Marmaris yangınına aldıkları ilk ihbarın ardından Acil Müdahale Öncü ekibiyle yanan sahaya hareket etti. MAG AME Acil Müdahale ekibi 2 ayrı noktada çıkan yangınlarda orman ve itfaiye ekipleri ile birlikte koordineli bir şekilde müdahaleye başladı. Yangının kontrol altına alınması ve soğutma işlemlerinin başlamasıyla gönüllü ekipler bölgeden ayrıldı. MAG AME ekipleri son ana kadar alevlere müdahale ve soğutma çalışmalarına hızlı ve etkili mücadele verdi. Datça özelinde tek görev yapan STK olan Datça MAG AME gönüllü ekibi afet durumlarında itfaiye, OGM, AFAD, jandarma, sahil güvenlik ve polis ekipleri ile koordineli olarak görev yapıyorlar.

Konu ile ilgili Datça Mahalle Afet Gönüllüleri tarafından yapılan açıklamada “Acil Müdahale Öncü Ekibi Marmaris Asparan bölgesinde öğlen saatlerinde çıkan orman yangınında OGM ekiplerine destek vermek üzere yangın bölgesine intikal etmiştir. Yangın kara ve hava ekiplerinin üstün çabalarıyla büyümeden kontrol altına alınmış, soğutma çalışmalarına başlanmıştır. DATÇA MAG AME ekibi görevini tamamlayarak Datça’ya dönüş yapmıştır” ifadelerine yer verildi.