İspanya La Liga’nın 23. haftasında Real Madrid ile Atletico Madrid yarın Santiago Bernabeu’da mücadele edecek.

İspanya La Liga’nın 23. haftasında Real Madrid ile Atletico Madrid yarın Santiago Bernabeu’da mücadele edecek.

La Liga’nın 23. haftasında Madrid derbisi heyecanı yaşanacak. Real Madrid ile Atletico Madrid yarın TSİ 20.30’da Santiago Bernabeu’da karşı karşıya gelecek. Ligde Real 16 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 3 beraberlik sonucunda aldığı 51 puanla ikinci sırada bulunuyor. Atletico ise 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyetle topladığı 41 puanla dördüncü sırada yer alıyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısındaki müsabakayı Real Madrid 2-1’lik skorla kazandı.

Son 10 maçta Real Madrid üstün

Real Madrid ile Atletico Madrid arasında oynanan son 10 resmi karşılaşmada Real’in üstünlüğü bulunuyor. 8’i lig, 1’i İspanya Süper Kupa final ve 1’i de İspanya Kral Kupası çeyrek final maçı olmak üzere toplam 10 müsabakada Real Madrid 6 kez sahadan galip ayrılırken, Atletico Madrid ise 1 kez rakibini mağlup etti. 3 mücadele ise berabere sona erdi.

Atletico son 6 maçında yenilmedi

Ligde son olarak Barcelona’ya deplasmanda mağlup olan Atletico Madrid, daha sonra oynadığı 6 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Diego Simeone’nin öğrencileri ligde son olarak Athletic Bilbao’yu 1-0 mağlup etti.

Real zirve takibini sürdürmek istiyor

Ligde Barcelona’nın 8 puan gerisinde olan Carlo Ancelotti’nin öğrencileri, Madrid derbisinden galip ayrılıp takibini sürdürmek istiyor. Real Madrid ligde son 5 maçında 3 galibiyet elde ederken, 1 mağlubiyet, 1 de beraberlik aldı. Madrid son olarak Osasuna’ya konuk oldu ve sahadan 2-0’lık skorla galip ayrıldı.

Real’de Benzema, Atletico’da Griezmann ile Morata

La Liga’da bu sezon Real Madrid 46, Atletico Madrid’de 31 kez rakip fileleri havalandırdı. Real Madrid’de Fransız futbolcu Karim Benzama 11 golle takımını sırtlarken, Vinicius Junior ile Federico Valverde’nin de 7’şer golü bulunuyor. Atletico Madrid’de ise Antoine Griezmann ile Alvaro Morata 7’şer kez gol sevinci yaşadı.