Muğla’nın Bodrum ilçesinde yatırımlarını sürdüren AB Grup Holding, 1 Ağustos itibariyle projelerini tamamladığı Madnasa Türkbükü’nde yaşamı başlattı. Bu çerçevede, başta İngiltere olmak üzere orta doğunun çeşitli ülkelerinden yabancı uyruklu vatandaşlara satış yapıldığını söyleyen AB Grup Holding Yönetim Kurulu Başkanı İş İnsanı Muhsin Bayrak, " Madnasa Türkbükü’nde Ağustos itibariyle yaşam başladı. 20 gündür inanılmaz bir canlılık ve inanılmaz bir talep var. Helikopter ile 2 müşteri evlere bakmaya geldi. Dünyanın gözü şuan Bodrum’da " dedi.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yatırımlarını sürdüren AB Grup Holding, 1 Ağustos itibariyle projelerini tamamladığı Madnasa Türkbükü’nde yaşamı başlattı. Bu çerçevede, başta İngiltere olmak üzere orta doğunun çeşitli ülkelerinden yabancı uyruklu vatandaşlara satış yapıldığını söyleyen AB Grup Holding Yönetim Kurulu Başkanı İş İnsanı Muhsin Bayrak, " Madnasa Türkbükü’nde Ağustos itibariyle yaşam başladı. 20 gündür inanılmaz bir canlılık ve inanılmaz bir talep var. Helikopter ile 2 müşteri evlere bakmaya geldi. Dünyanın gözü şuan Bodrum’da " dedi.

Bodrum’da yatırımlarını sürdüren AB Grup Holding, tamamlanan 16 malikaneden oluşan Madnasa Türkbükü projesini hayata geçirdi. Başta İngiltere olmak üzere Dubai, İran, Irak gibi ülkelerden talep gören malikanelerin satışı hızlanmaya başladı. İngilizler tatil için geldikleri turizm cenneti Bodrum’da aldıkları malikaneler ile ev sahibi olmaya başladı. Yatırımların Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde devam ettiğini söyleyen AB Grup Holding Yönetim Kurulu Başkanı İş İnsanı Muhsin Bayrak, " Bizim ülkemiz kültürüyle ve güzelliğiyle çok güzel, yapılarımızda bu güzellikte olursa dünyayı buraya çekebiliriz. Biz dünya standartlarının üzerinde projeler yapıyoruz. Bundan dolayı da ciddi anlamda talep var ve bu durumdan çok memnunuz” dedi.

Madnasa Türkbükü’ndeki malikaneler için talebin çok yüksek olduğunu söyleyen Bayrak, “AB Grup Holding olarak Bodrum Türkbükü’nde Madnasa Türkbükü ve Madnasa Zirve olmak üzere çok özel 2 projemiz var. Madnasa Türkbükü’nde Ağustos itibariyle yaşam başladı. Helikopter pisti, yüzme havuzları ve golf pisti olmak üzere 16 malikanemizin satışları başladı. 20 gündür inanılmaz bir canlılık ve inanılmaz bir talep var. Helikopter ile 2 müşteri evlere bakmaya geldi. Dünyanın gözü şuan Bodrum’da, projelerimize helikopterle bakmaya gelen müşterilerimiz Dubai ve İsrail’den geldi. İngilizlerden çok talep var ve İngilizlere malikaneler sattık. Bununla beraber Kuzey Irak, İran, Dubai olmak üzere Ortadoğu ülkelerine satış gerçekleştirdik. Bizim fiyatlarımızı çok yüksek, Türkiye’nin en pahalı projelerini yapıyoruz. Bizim yapılarımız ve mimarilerimiz çok iyi olduğu için talepte çok fazla oluyor. Kaliteli projeler yaparak, dünya sermayesini buraya çekebiliriz. Bizim ülkemiz kültürüyle ve güzelliğiyle çok güzel, yapılarımızda bu güzellikte olursa dünyayı buraya çekebiliriz. Biz dünya standartlarının üzerinde projeler yapıyoruz. Bundan dolayı da ciddi anlamda talep ve bu durumdan çok memnunuz. Bizim projelerimiz İstanbul, Atina, İtalya, İngiltere İspanya’da devam ediyor. AB Grup Holding hiçbir şekilde durmuyor ve son hızla yoluna devam ediyor” diye konuştu.