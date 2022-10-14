Amasra Taşkömürü İşletmesi Müessesesinde -300 kotunda henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonrası 74 arama kurtarma ekibi çalışmalarını sürdürürken, madenden yaralı olarak kurtarılan işçiler hastaneye kaldırılmaya başlandı.

Bartın’ın Amasra ilçesinde bulunan Taşkömürü İşletmesi Müessesesinde meydana gelen patlamada yaralanan bazı işçiler hastaneye getirilmeye başlandı.

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