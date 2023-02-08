Zonguldak’tan Hatay’daki arama kurtarma çalışmalarına katılan bir maden işçisinin enkaz altında kalan küçük kızla diyaloğu duygulandırdı. Kızın yüzünü temizleyen madenci, "Bak ben buradayım. Sana kadar geldim. Seni buradan kurtaracağız" dedi.

Zonguldak’tan Hatay’daki arama kurtarma çalışmalarına katılan bir maden işçisinin enkaz altında kalan küçük kızla diyaloğu duygulandırdı. Kızın yüzünü temizleyen madenci, "Bak ben buradayım. Sana kadar geldim. Seni buradan kurtaracağız" dedi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) çalışan bin 801 tahlisiye ve gönül maden işçisi deprem bölgelerinde arama ve kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalara katıldıktan bu yana çok sayıda yaralı kurtaran madenciler, kurdukları tahkimatlarla göçüklere girerek depremzedelere ulaşmaya çalışıyor. Zonguldak’tan toplam 3 bin 226 madencinin deprem bölgesinde olması planlanıyor.

Hatay’da enkaz altında kalan küçük kız ile kendisini kurtarmaya gelen madencinin diyaloğu ise duygulandırdı. Elinin acıdığını söyleyen küçük kıza "Bak ben sana kadar geldim. Birazcık dinlen, ama sakın uyuma. Buradan çıktıktan sonra seninle oyun oynayacağız" dedi. Küçük kız ise gözlerini kapatarak "Birazcık dinleneyim. Elim acıyor" cevabını verdi. Maden işçisi ise elleriyle küçük kızın yüzünü temizleyerek "Buraların toz oldu. Yüzünü sileyim. Sen gözlerini kapalı tut. Kızım bak ben senin yanına kadar geldim. Hiç korkma. Biz o elini de çıkartacağız buradan. Sonra ben seni buradan yavaşça çıkartacağım" dedi. Madencilerin ismi öğrenilemeyen kızı kurtarma çalışmaları aralıksız sürdü.

Maden işçisi kurtardığı çocuğu ambulansa böyle yetiştirdi

Enkaz altında arama kurtarma çalışması yapan bir maden işçisi kurtardığı kız çocuğunu koşarak ambulansa yetiştirdi. Sevinç gözyaşları eşliğinde sağlık ekibine teslim edilen küçük çocuk her şeyden habersiz etrafını seyretti. Üzeri battaniyeyle sarılan küçük kız tedavi altına alındı. İşçilerin enkaz altından hayat kurtarma çalışmaları devam etti. Kurtarılan bir başka çocuk daha ekiplere teslim edildi.

Maden işçilerinin deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.