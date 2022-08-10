Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğince, Merkez İlçe sorumluluk alanında bulunan özel bir maden ocağında çalışan 600 erkek vatandaşa kadına yönelik şiddetle mücadelede 5 milyon erkeğe farkındalık oluşturmak maksadıyla #KadınaElKalkamaz mottosuyla bilgilendirme yapıldı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından madencilere kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalık oluşturmak maksadıyla "KadınaElKalkamaz" mottosuyla bilgilendirme yapıldı.

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