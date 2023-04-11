Zonguldak Dernekler Federasyonu Ramazan Ayı dolayısıyla kurulan Madenciler Mahallesi’nde 2 bin kişilik iftar yemeği verdi.

ZONDEF Genel Başkanı Ziya Öncan, Ramazan Ayında iftar ve yardım faaliyetlerini deprem bölgesine yapma karar aldıklarını açıkladı. Kurulan Madenciler Mahallesi sakinlerine iftar yemeği verdiklerini ve bölgede ihtiyaç sahiplerine 3 bin koli kumanya dağıtımı yaptıklarını anlatan Öncan, "Bu yıl ZONDEF olarak ramazan ayı boyunca İstanbul’da iftar programı yapmama kararı aldık. Ramazan ayı iftar ve yardım faaliyetlerimizi Deprem bölgelerinde yapıyoruz. Bu çerçevede kurduğumuz Madenciler Mahallesi sakinlerine iftar yemeği verdik. Ayrıca bölge ihtiyaç sahiplerine 3 bin Koli Ramazan kumanyası dağıtımı gerçekleştirdik. Zonguldaklılar olarak ilk gündem itibaren bölgedeydik halen oradayız, yaralar sarılana kadar acılar dinene kadar bölgeden ayrılmayacağız” dedi.