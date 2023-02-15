Madencilerin yazdıkları o notlar sosyal medya da büyük beğeni topladı.

Gaziantep’te arama kurtarma çalışmalarında yer alan Zonguldaklı madenciler çalışmaların tamamlanmasıyla bugün öğlen saatlerinde memleketleri Zonguldak’a gelmek için yola çıktı.

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