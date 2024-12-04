4 Aralık Dünya Madenciler Günü etkinlikleri kapsamında “Yeraltından Yüzler Madenci Fotoğrafları” sergisi Maltepe Belediyesi Prof. Dr.Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde açıldı.

Maltepe Belediyesi ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi iş birliğiyle açılan sergide Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şube Şube Başkanı Mesut Erkan Dünya Madenciler Günü’nün önemine dikkat çekerek sergilenen fotoğraflar hakkında bilgi verdi. Erkan, serginin açılmasına imkan sağlayan Maltepe Belediyesi Başkanı Esin Köymen’e ve Başkan Yardımcısı Cevahir Efe Akçelik’e teşekkür etti. Sergide Zonguldaklı fotoğraf sanatçıları Alaaddin Kara, Can Çetin ve Şafak Tortu’nun Zonguldak’ta yeraltı kömür madenlerinde her türlü tehlike ve zorluğa karşı doğayla mücadele ederek yeraltı zenginliklerini üreten maden işçilerinin yaşamlarını yansıtan fotoğraflarından örneklere yer verildi. Açılışın ardından sergiye katılanlar yönetmenliğini ve senaryosunu Muhammet Çakıral’ın üstlendiği “Lacivert Gece” isimli filmi izledi.

Sergi 8 Aralık’a kadar gezilebilecek.