Zonguldak’tan deprem bölgesine giden maden işçileri, Hatay’da mahsur kalan bir muhabbet kuşunu da kurtardı.

Zonguldak’tan deprem bölgesine giden maden işçileri, Hatay’da mahsur kalan bir muhabbet kuşunu da kurtardı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ait maden ocaklarında çalışan maden işçileri, "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Depremlerin ardından yıkılan binaların altında kurtarma çalışmalarına devam eden işçiler, Hatay’da hasar ören bir binada arama yaptıkları sırada muhabbet kuşunun sesini fark etti. Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından muhabbet kuşu 136 saat sonra bulunduğu yerden kurtarılarak hayırsever vatandaşlara teslim edildi. Madenciler ise kuşu kurtarmanın sevincini birbirlerine sarılarak yaşadı.