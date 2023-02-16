Zonguldak Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekibi Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra depremden kurtulan çocuklara hediyeler verdi.

Zonguldak Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekibi Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra depremden kurtulan çocuklara hediyeler verdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yüzlerce madenci deprem bölgelerine giderek çalışmalara yardımcı oldu. Zonguldak’tan da TTK Karadon Müessese Müdürlüğü’nde çalışan madenciler depremin ilk gününden itibaren Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde çalışmalara devam ediyor. Madenciler, deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmaları yaparken, mola verdikleri zamanda kendi imkanları çerçevesinde çocuklara belirli hediyeler verdi.

Çocukların o mutluluğu ise görülmeye değerdi. Madenci Turgut Açıkgöz, “Karadon tahlisiye ekibi olarak enkazdan kurtarılan çocuklara kendi elimizden geldiğince belirli hediyeler vermeye çalıştık. Onları mutlu etmeye çalıştık. Bir çocuğun gülümsemesi bir ömre bedeldir” dedi.