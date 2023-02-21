Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, maden işçilerinin deprem bölgesindeki enkazlardan 350 vatandaşı sağ kurtardığını açıkladı.

Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, maden işçilerinin deprem bölgesindeki enkazlardan 350 vatandaşı sağ kurtardığını açıkladı.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Yener Arslanbuğa, Genel Mali Sekreter Yalçın Yiğit, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, GMİS’e bağlı Karadon, Kozlu, Armutçuk, Üzülmez, Amasra, MTA ve Merkez Servisleri Şubelerinin Şube Başkan ve yöneticileri katıldı.

Toplantının açılışında bir konuşma yapan GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, 4 Şubat 2023 tarihinde Sendikalarının 12’nci Genel Kurulu’nu büyük bir katılımla gerçekleştirdiklerini, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından maden işçilerinin ve GMİS Genel Merkez ve Şube yöneticilerinin deprem bölgesinde arama-kurtarma çalışmalarına katıldıklarını ifade etti.

Yaşanan deprem felaketlerine dikkat çeken Yeşil, "Türkiye zor bir süreçten geçiyor. Arka arkaya yaşadığımız iki büyük depremle hemen hemen 10 ili kapsayan büyük bir yıkım yaşandı. Deprem bölgelerini ziyaret ettik. Madenci arkadaşlarımız hem TTK hem MTA’da görev yapan üyelerimiz sahada üstün başarı gösterdi. Kısacası tarih yazdılar diyebiliriz. Çok büyük bir yıkım içerisinde görev yapan görünmez kahramanlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kilometrelerce uzaktan oraya giderek görev yapmak, enkazda kalan vatandaşlarımıza nefes olmak için kendi hayatları pahasına orada mücadele verdiler. O bölgeyi görüp de konuşmak lazım. Gerçekten o illerdeki yıkım televizyonlardaki gibi değil. Çok çok fazlası var. Bu anlamda ben Türkiye’mize geçmiş olsun diliyorum. Görev yapan arkadaşlara ayrı ayrı teşekkür ediyor, hepsinin gözlerinden öpüyorum. Çünkü orada kendi kardeşleri, kendi anne ve babalarıymış gibi kendi hayatlarını riske atarak insanları enkazdan çıkarmak için canla başla mücadele ettiler" dedi.

"Talep olursa gönüllü arkadaşlarımız görev için bekliyor"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Genel Başkan Yeşil, “Deprem bölgesindeki arkadaşlarımız, arama ve kurtarma çalışmaları tamamlandığı için deprem bölgesinden geri çağrıldı. Aralıklı zamanda geldikleri için istirahatleri bitenler işbaşı yaptı. Dün akşam bir deprem daha oldu. Tekrar talep edilirse TTK’da gönüllü arkadaşlarımız görev için bekliyor. Kendileri de bizleri arayarak gönüllü olduklarını söylediler. Talep olursa her an gidecekmiş gibi hazır bekliyorlar. Hatay’da 120 kişilik ekibimiz halen sahada görevini sürdürüyor. Deprem bölgesinde arkadaşlarımız 350 insanımızı canlı olarak enkaz altından çıkardılar. 4 bine yakın insanımızın da ne yazık ki cenazesini enkazın altından çıkarttılar” dedi.