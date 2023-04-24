Genel Maden İşçileri Sendikası Yönetim Kurulu, Ramazan Bayramı sonrası işbaşı yapan madencileri ziyaret ederek geçmiş bayramlarını tebrik edip kazasız belasız çalışmalar diledi.

Genel Başkan Hakan Yeşil; Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessesesi Gelik İşletmesinde, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu TTK Armutçuk Müessesesinde, Genel Sekreter Yener Arslanbuğa TTK Kozlu Müessesesinde, GMİS Genel Mali Sekreteri Yalçın Yiğit Karadon Müessesesi Kilimli İşletmesinde ve GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir Üzülmez Müessesinde çalışan madencilerle bayramlaştı.

TTK’ya bağlı diğer bölgelerdeki madenciler ile, aynı bölgedeki sendikaya Şube Yöneticiler bayramlaştı. Sendika şöneticileri, tüm maden işçilerinin bayramını kutladı.