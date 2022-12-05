Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Kaymakamlık ve Gençlik Spor Müdürlüğü tarafından şehit madenciler anısına düzenlenen 15 kilometrelik koşuda polis memuru Ali Erol 1. Geldi.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Kaymakamlık ve Gençlik Spor Müdürlüğü tarafından şehit madenciler anısına düzenlenen 15 kilometrelik koşuda polis memuru Ali Erol 1. Geldi.

Kdz. Ereğli ilçesinde şehit madenciler anısına Kdz. Ereğli Kaymakamlığı, Gençlik Spor Müdürlüğü ve Özel Doğa Koleji tarafından 15 kilometrelik koşu düzenlendi. Kandilli Beldesi’nde başlayan koşuya 60 kişi katılırken, yarışı Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Ali Erol birinci, Sakarya Hendek’ten katılan Aykut Duman ise ikinci tamamladı. Kdz. Ereğli ilçesi Atatürk heykeli önünde sona eren koşuda dereceye girenlere ödülleri İl Gençlik ve Spor Müdürü Serkan Keleş, Kdz. Ereğli Gençlik ve Spor Müdürü Adem Çelik ile Doğa Koleji Genel Müdürü Caner Özçep tarafından verildi.