Kahramanmaraş’ta arama kurtarma çalışmalarına katılan madenciler, 7 saatte enkazın altında ulaştıkları kız çocuğuna elleriyle su içirdi.

Kahramanmaraş’ta arama kurtarma çalışmalarına katılan madenciler, 7 saatte enkazın altında ulaştıkları kız çocuğuna elleriyle su içirdi.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde faaliyet gösteren bir maden şirketine ait 20 kişilik arama kurtarma ekibi, Kahramanmaraş’ta arama kurtarma faaliyetlerinde görev alıyor. Maden işçileri, enkaz altında yaklaşık 7 saatlik bir çalışmanın ardından Derya isimli kız çocuğuna ulaştı. Bitkin halde bulunan Derya’ya maden işçileri arasında bulunan bir sağlıkçı tarafından elleriyle su içirildi. Bir süre su içen Derya, işçilerin çalışmasıyla enkazdan çıkartıldı. Derya, enkazın başında bekleyen abisiyle görüştürüldükten sonra tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.