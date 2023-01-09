Zonguldak’ta Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ait maden ocağında meydana gelen patlamada ölen 8 işçi vefatlarının 10. yılında dualarla anıldı.

Zonguldak’ta Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ait maden ocağında meydana gelen patlamada ölen 8 işçi vefatlarının 10. yılında dualarla anıldı.

TTK’ya ait Kozlu Müesesesi’nde yerin metrelerce altında meydana gelen patlamada Star A.Ş. firmasında çalışan 8 maden işçisi hayatını kaybetti. Her yıl 7 Ocak günü yapılan anma törenleri bu yıl hafta sonuna denk gelmesi sebebiyle haftanın ilk iş gününde kuyu başında gerçekleştirildi.

Anma törenine kurum yetkilileri, sendika temsilcileri ve işçiler katıldı. Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından dualar yapıldı. İşçilere gül suyu ve mevlid şekeri ikram edildi.

Anma töreninin ardından gündüz vardiyasında çalışacak olan işçiler kafeslere binerek kömür kazacakları görev yerlerine gitti.

2009 yılında maden ocağında işe başlayan Şaban Ocakçı, "13 yıldır çalışıyoruz. Bu duygular bizim için tarif edilemiyor. Çünkü biz illaki yaşıyoruz, görüyoruz. Ancak yaşayan bilir. Gerçekten çok acı verici bir olay. Yer üstü farklı, yer altı çok çok farklı çalışma alanı" dedi.

2014 yılında maden ocağında işe başlayan Erhan Kaya ise 7 Ocak 2013 günü hayatını kaybeden işçileri anarak, "Allah rahmet eylesin. Çocukları babasız kaldı. Ailelerine sabırlar diliyorum. Her yıl o arkadaşlarımızı anıyoruz" diye konuştu.