Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde tedavileri devam eden madencilerin yakınlarının bekleyişi sürüyor. Yaralı madencilerden Remzi Taşkömür’ün babasının da madenci olduğunu söyleyen kayınvalide Fatma Özdemir, “Damadımın babası da madenciydi, daha önce sırtına ocakta taş düşmüştü” dedi.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde tedavileri devam eden madencilerin yakınlarının bekleyişi sürüyor. Yaralı madencilerden Remzi Taşkömür’ün babasının da madenci olduğunu söyleyen kayınvalide Fatma Özdemir, “Damadımın babası da madenciydi, daha önce sırtına ocakta taş düşmüştü” dedi.

Bartın’daki maden faciasında yaralanan 11 madenciden 6’sı Sağlık Bakanlığına bağlı iki ambulans uçakla İstanbul’a getirilmişti. Yaralı madencilerin tedavileri Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde devam ederken, yakınları da endişeyle beklemeye devam ediyor. Hastane yönetimi refakatçi ailelerin dinlenmesi için özel bekleme ve dinlenme odaları hazırlatıp, ailelere bilgi verdi. Ailelerden edinilen bilgiye göre Sağlık Bakanlığı tarafından psikososyal destek ekibi de ailelerin yanından ayrılmıyor.

“Remzi maden ocağından kendi çabalarıyla çıkmış”

Yaralı madencilerden Remzi Taşkömür’ün yakınları duygu ve düşüncelerini anlattı. Taşkömür’ün kendi çabasıyla madenden çıktığını belirten eniştesi Adem Bayrak, “13 yıldır madende çalışıyordu. Remzi’nin Bartın’da ki yeğeni arayıp maden ocağında patlama olduğu söyledi. Remzi maden ocağından kendi çabalarıyla çıkmış. Bartın’da gerekli müdahale yapıldıktan sonra İstanbul’a sevk etmişler. Şu an yoğun bakımda yanıkları var ve durumu biraz kritik. 17, 11 ve 8 yaşında çocukları var” şeklinde konuştu.

“Damadımın babası da madenciydi, daha önce sırtına ocakta taş düşmüştü”

Madenci Taşkömür’ün kayınvalidesi Fatma Özdemir, “Yakınlarımız internetten duyup haber verdi. Televizyondan izledik isim vermedikleri için sabaha kadar bir şey bilmiyorduk. Damadımın babası da madenciydi. 11-12 yıldır bu mesleği yapıyor. Daha önce de maden ocağında sırtına taş düşmüştü” ifadelerini kullandı.