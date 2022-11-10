Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 84. ölüm yıldönümü dolayısıyla Karabük, Zonguldak ve Bartın’da maden işçilerinden, yol inşaatı işçilerine, trafikteki vatandaşlar saat 09.05’i gösterdiğinde Atatürk’e saygı duruşunda bulundu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 84. ölüm yıldönümü dolayısıyla Karabük, Zonguldak ve Bartın’da maden işçilerinden, yol inşaatı işçilerine, trafikteki vatandaşlar saat 09.05’i gösterdiğinde Atatürk’e saygı duruşunda bulundu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 84. ölüm yıldönümü dolayısıyla Türkiye Taşkömürü Kurumu Üzülmez Müessese Müdürlüğü’nde anma programı düzenlendi. Bayraklar yarıya indirildi, Atatürk büstü önüne çelenk bırakıldı.

Saatler 09.05’i gösterdiğinde sirenler çalmaya başladı. Maden işçileri saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı’nı okuyarak Ata’sını andı.

İşçiler törenin ardından çalışmak üzere maden ocağına girdi.

10 Kasım Atatürk’ü anma programında çalan sirenlerle birlikte Bartın’da Karadeniz Sahil Yolu Projesinde çalışan inşaat işçileri de saygı duruşunda bulundu.

Karadeniz Sahil Yolu projesi içersinde Bartın-Kastamonu güzergahında devam eden yol inşaatında çalışan inşaat işçileri, 10 Kasım’da Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anmak üzere işlerine ara vererek çalan sirenlere saygı duruşunda bulunarak eşlik ettiler.

Karabük’te ise, sirenlerin çalması ile birlikte trafikte araçlarından inen sürücüler ile, cadde üzerindeki yürüyen vatandaşlar ile polisler 2 dakikalık saygı duruşundu bulundu.