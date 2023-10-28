Zonguldak’ta Cumhuriyet’in 100. yılında sahne alan madenci korusunun konseriyle vatandaşlar cumhuriyet coşkusunu yaşadı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında maden işçilerinden oluşan madenci korosu Valilik önünde konser verdi. Konsere, Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Cezmi Yalınkılıç, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil ve vatandaşlar katıldı.

Yoğun katılım eşliğinde gerçekleşen konserde, madenciler söyledikleri birbirinden güzel şarkılarla kulakların pasını sildi. Zaman zaman vatandaşlarda koroya hep bir ağızdan eşlik ederek cumhuriyet coşkusunu yaşadı. Konser şarkıların tamamlanmasının ardından sona erdi.