Zonguldak Madenci Korosu şefi Celal Abbas Yılmaz yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Zonguldak’ta madencilerin bir araya gelerek oluşturduğu Madenci Korosu’nun yaklaşık 4 yıldır şefliğini sürdüren Abbas Celal Yılmaz görevinden istifa ettiğini açıkladı. Yılmaz açıklamasında şöyle dedi:

"Gördüğüm lüzum üzerine dört yıldır şefliğini yaptığım Madenci Korosundaki şeflik görevimi kendi inisiyatifim ve kararım ile bugün itibarı ile bırakıyorum. Bu şehrin logosu haline gelmiş kıymetli kardeşlerime bundan sonraki sanat yaşamlarında başarılar diliyorum. Yolunuz açık, alkışınız bol olsun. Tüm kamuoyuna saygıyla arz ederim."