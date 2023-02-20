Adıyaman’da deprem sonrası enkazdan kurtardıkları Ali Koç (62), Zonguldak’ın yöresel yemeği olan lahana yemeği için ‘sana çıkınca mancar yedireceğim’ diyen ekipte yer alan 17 yıllık maden işçisi Murat Biçer, kurtarma çalışmaları sonrası Zonguldak’a döndü. Biçer, hastaneye kaldırılan depremzede Ali Koç ile telefonda görüştü.

Adıyaman’da deprem sonrası enkazdan kurtardıkları Ali Koç (62), Zonguldak’ın yöresel yemeği olan lahana yemeği için ‘sana çıkınca mancar yedireceğim’ diyen ekipte yer alan 17 yıllık maden işçisi Murat Biçer, kurtarma çalışmaları sonrası Zonguldak’a döndü. Biçer, hastaneye kaldırılan depremzede Ali Koç ile telefonda görüştü.

Kahramanmaraşlı iki ayrı depremin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda (TTK) çalışan maden işçileri bölgeye gitmiş burada enkaz altında türel kazarak depremzedelere ulaşmıştı. Adıyaman’a ilk giden ekipte olan 17 yıllık maden işçisi Murat Biçer, depremin ikinci gününde Ali Koç’u enkazdan yaralı kurtarmayı başardı. Ali Koç’u kurtarma çalışması sırasında moral vermek isteyen bir madenci, “Zonguldak’tan geliyoruz. Zonguldak’ın mancarı güzel. Sana mancar yedireceğim hiç sıkıntı yapma” diye seslendi. Madenciler ile enkaz altındaki depremzede arasındaki diyalog ise ise sosyal medyada en çok izlenen videolar arasında yer aldı.

Ali Koç’u kurtaran ekipte yer alan işçi Murat Biçer, görevinin ardından Zonguldak’a döndü. Biçer, Ali Koç’un damadından aldığı mesajla duygu dolu anlar yaşadı. Mesajda, “İyi geceler yüreğimin kahramanı. Selametle ailene kavuştun inşallah. Sana ve ailene ömür boyu mutluluklar dilerim” yazdığı görüldü.

"Seni mancar yemeye bekliyoruz"

Biçer, hastanede tedavisi süren Ali Koç ile cep telefonuyla görüntülü görüştü. Biçer, “Seni mancar yemeğe bekliyoruz. Başımızın üzerinde yeri var, misafirimiz olacaksın. Dualarınız bizi ayakta tutar inşallah. Çok geçmiş olsun.” dedi. Ali Koç ise, “Elinizden geleni yaptınız hatta daha fazlasını yaptınız. Allah razı olsun. Öyle bir destek oldunuz ki. Kimsenin yapamadığını yaptınız. Tüm arkadaşlara selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum. Gayretiniz her şeyin üstünde. Bu çalışmanın takdire şayan" dedi.

Adıyaman’da yaşadıklarını anlatırken duygu dolu anlar yaşayan maden işçisi Murat Biçer, 11 yaralı ve birçok cenazeyi enkazdan kurtardıklarını söyledi. Bölgeye vardıklarında çok kötü bir tabloyla karşılaştıklarını anlatan Biçer, şöyle dedi:

“Ali amcayı kurtarırken Erhan arkadaşımıza mancar yemeğe gideceğimizi söyle dedim. Oda Ali amcamıza bunu söyledi moral vermek için. Oradan Ali amcayı aldık. Çok mutluyum canlar kurtardığımız için. Alamadığımız canlar oldu. Gönül isterdi ki onları da kurtarabilseydik. Keşke yasamasaydık böyle bir şey ama yaşadık ve bizler canlar kurtardık.”