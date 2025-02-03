Bartın’ın Amasra ilçesinde birinci etabı tamamlanan Madenci Anı Mekanı projesinin ikinci etap çalışmalarına kısa sürede başlanacağı duyuruldu.

Amasra Belediyesi tarafından ilçede yapımına başlanılan Madenci Anı Mekanı ve Tören Alanı projesinin ilk bölümü Anı mekanının ilk bölümü, tören alanı ve çevre düzenlemesi çalışmalaı yapılarak geçen yıl tamamlandı. Anı mekanın ikinci bölümü ve bağlantı yolları yapımın yer aldığı ikinci etap çalışmalarına ise da hız verildi. Projenin tamamlanması için Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır’ın destek talebi, Ekrem İmamoğlu’nun teklifiyle İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde onaylandı. Teklifin meclisten geçmesi üzerine ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yapı İşleri Müdür Yardımcısı Mustafa Fırat’ın da aralarında yer aldığı heyet, ilçeye gelerek proje alanında inceleme yaptı. Amasra Belediyesi teknik ekip ve çalışanlarının da eşlik ettiği heyet, alanda inceleme gerçekleştirdi. Heyet, proje kapsamnında ilk bölümü tamamlanan Anı Mekanı ve Cumhuriyet Meydanı ile Turgut Işık Caddesi, General Mithat Ceylan Caddesi, Tahir Hoca Sokak, Hamam Sokak, Özdemirhan Sokak, Çekiciler Caddesi ve Zeki Çakan Caddesi’ni gezerek, yapılacak olan yol düzenleme ve yayalaştırma çalışmaları ile ilgili notlar aldı.

Alandaki incelemeleri tamamlayan heyetin teknik raporlama ve hesaplamaların ardından ise projenin saha çalışmalarına başlanması bekleniyor.