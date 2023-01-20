Her toplantısını farklı bir ilde gerçekleştiren Maden Sektörü Kurulu, bu kez Denizli’de bir araya geldi. Maden sektörünün sorunlarının ve gelecek hedeflerinin paylaşıldığı toplantıda, birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.

Her toplantısını farklı bir ilde gerçekleştiren Maden Sektörü Kurulu, bu kez Denizli’de bir araya geldi. Maden sektörünün sorunlarının ve gelecek hedeflerinin paylaşıldığı toplantıda, birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) dahil birçok birlikten oluşan Maden Sektör Kurulu, Denizli’de bir araya geldi. DENİB’in ev sahipliğinde birçok birliğin katılımı ile gerçekleşen Maden Sektör Kurulu Toplantısı’nda maden sektörünün 2022 değerlendirmesi ve 2023 hedefleri masaya yatırıldı. Geçtiğimiz günlerde Ankara’da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Cunhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Dr. Metin Kıratlı’ya yapılan ziyaretlerin de konuşulduğu toplantıda, Marble İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı çerçevesinde alım heyeti programının düzenlenmesi ve ‘Hayatımız Maden Çalıştayı’nın Afyon’da yapılması kararlaştırıldı.

Bir sonraki Maden Sektör Kurulu toplantısının ise Antalya’da düzenleneceği açıklandı. Toplantıda, DENİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Uzunoğlu, DENİB Yönetim Kurulu Üyesi Celil Kılınç, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Maden Sektör Kurulu Başkanının katıldığı organizasyonda, ihracatta yakalanan pozitif ivmenin devam ettirilmesi yönünde çalışmaların sürdürüleceği ifade edildi.