Bartın’ın Amasra ilçesindeki maden kazasında hayatını kaybeden maden şehitlerinin aileleri Karabük’te gerçekleştirilen fidan dikiminde duygusal anlar yaşayarak, gözyaşlarına hakim olamadı.

Bartın’ın Amasra ilçesindeki maden kazasında hayatını kaybeden maden şehitlerinin aileleri Karabük’te gerçekleştirilen fidan dikiminde duygusal anlar yaşayarak, gözyaşlarına hakim olamadı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’ne ait maden ocağında 14 Ekim’de meydana gelen grizu patlamasında 42 madenci hayatını kaybetmişti. Maden şehitlerinin isimlerinin yaşatılmasına yönelik Karabük Üniversitesi’nde fidan dikimi etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan maden şehitlerinin aileleri duygusal anlar yaşadı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinliğin açılış konuşmasını yapan Karabük Valisi Fuat Gürel, şehitliğin ne olduğunu gelecek nesillere dikilen fidanlarla taşınacağını belirterek, “Maalesef bir kaza sonucu 42 kardeşimizi kaybettik. Bu sadece Bartın ve Amasra’nın acısı değil. Ülkemizin bütününün acısı. Bir elmanın üç yarısı diyebileceğimiz Bartın, Zonguldak ve Karabük’te de aynı şekilde hissedildi. Özellikle terör şehitleriyle yakından ilgileniyoruz, maden şehitlerinin aileleri de bizlere emanet” dedi.

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat da maden kazasında hayatını kaybeden 42 şehidin ailelerine başsağlığı dileyerek maden şehitlerinin isimlerini dikilen fidanlara vererek korumak istediklerini söyledi.

"Gözyaşlarını tutamadılar"

Konuşmaların ardından Vali Fuat Gürel, beraberindeki protokol üyeleri ve maden şehidi aileleriyle fidan dikimi yaptı. Dikim sırasında duygusal anlar yaşayan aileler gözyaşlarına hakim olamadı.

Maden kazasında şehit olan Ali Doğru’nun eşi Yasemin Doğru, yaşadıkları acının tarifi olmadığını ifade ederek, diktikleri fidanın eşinden kalan hatıralardan biri olduğunu aktardı.

Etkinlik şehit ailelerine teşekkür belgesi verilmesiyle sona erdi.