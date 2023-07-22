Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessese Müdürlüğü’ne Amelebirliği Başkanlığınca yaptırılan Maden Şehitleri Anıtı’nın açılışı gerçekleştirildi.

Törene, Zonguldak Belediye Başkanvekili Yusuf Deniz, TTK Genel Müdürvekili Muharrem Kiraz, Genel Müdür Yardımcıları Fazlı Uncu ve Ercan Gebeş, müessese müdürleri, GMİS Genel Sekreteri Yener Arslanbuğa, Genel Mali Sekreter Yalçın Yiğit, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, Üzülmez Şube Başkanı Sefer Karakabak, şube yöneticileri, Amelebirliği Başkanı Şenol Yücel ve yöneticileri, Zonguldak Maden Şehidi Aileleri Derneği Başkanı Çetin Yiğit ile maden işçileri katıldı.

Amelebirliği Başkanı Şenol Yücel ve Zonguldak Maden Şehidi Aileleri Derneği Başkanı Çetin Yiğit, açılışta birer konuşma yaptı. Ardından tüm maden ve vatan şehitleri için Kuran-ı Kerim okunarak dua edildi.